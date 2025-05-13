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  3. Altında yatırımcının başını döndüren hareketlilik sürüyor!

Altın yeniden yükselişe geçti; gram altın vites büyüttü...

Altın yeniden yükselişe geçti; gram altın vites büyüttü...
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Yeni haftaya dikkat çeken bir hareketlilikle başlayan döviz ve değerli metallerdeki baş döndüren hareketlilik sürüyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın yeniden vites yükseltti. İşte Dolar, Euro, altın ve gümüş piyasalarında son durum...

Piyasalar yeni haftaya çalkantılı bir seyirle başlamıştı. 2025 yılı başından bu yana rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvesine her gün bir yenisini ekleyen altın yeni haftaya sert bir düşüşle başlamıştı ancak haftanın ikinci işlem gününde işler tersine döndü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı "vergi savaşları" sonrası karışan piyasalar ABD ile Çin arasındaki "anlaşmak üzereyiz" açıklamasının ardından bir daha çalkalandı.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın küresel politikalardaki değişikliklerle beraber yeniden yükselişe geçti.

Güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 13 Mayıs 2025 saat 12:20 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Ons Altın 3 bin 254 Dolar'dan,

gram altın 4 bin 60 TL'den,

çeyrek altın 6 bin 691 TL'den,

yarım altın 13 bin 382 TL'den,

Cumhuriyet altını 27 bin 568 TL'den,

gram gümüş 41,35 TL'den,

Dolar/TL 38,80 TL'den,

Euro/TL 43,16 TL'den,

Sterlin/TL ise 51,33 TL'den işlem görüyor.

Haber3.com Haber Merkezi

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