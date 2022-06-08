Altıncı yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve '6'ncı Yargı Paketi' olarak adlandırılan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan 24 maddelik Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

Yasa teklifiyle; Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu, Danıştay ve Yargıtay Kanunu ile Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere toplam 10 kanunda değişiklik öngörülüyor. Buna göre; yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.

Teklife göre; iki yıl olan hâkim ve savcı adaylığı süresi, ‘hâkim ve savcı yardımcılığı’ adı altında üç yıla çıkarılacak. Bu üç yıllık süre, temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Hâkim ve savcı yardımcıları, son eğitim döneminin ardından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de taşınmaz satış yapılabilecek. Türk Ceza Kanunu’nda ‘fiyatları etkileme suçu’ bölümündeki ‘işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvurma’ suçundaki 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. ‘Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olma’ suçundaki 6 aydan 2 yıla kadar olan hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla yükselecek.

TBB, hâkim ve savcı adaylığında sözlü mülakatın kaldırılmasını talep ediyordu.

Türkiye Barolar Birliği temsilcisi, hâkim ve savcı yardımcılıklarıyla ilgili yönetmelik düzenleme yetkisinin Adalet Bakanlığı’na verilmesinin uygun olmadığını, hâkim ve savcı yardımcılıklarında üç yıllık eğitim süresinin uzun olduğu, hangi eğitimin ne kadar süreceğine ilişkin eksiklik bulunduğunu söylemişti. Sözlü mülakatın kaldırılması gerektiğini belirten temsilci, objektif olması için en azından sınavlarda kamera sisteminin getirilmesini talep ettiklerini aktarmıştı.