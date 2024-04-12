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Altında bayram rekoru... Altının fiyatını gören gözlerine inanamadı

Altında bayram rekoru... Altının fiyatını gören gözlerine inanamadı
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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'de piyasalar kapalı da olsa, uluslararası piyasalarda işlemler sürerken altın fiyatları yeni bir rekora imzasını attı.

Türkiye'de 9 güne çıkartılan Ramazan Bayramı tatili devam ederken piyasalar kapalıyken uluslararası piyasalarda altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Son olarak Türkiye2de 9 Nisan Salı günü yarım gün açık olan piyasalarda Ons altın 2 bin 356 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 443 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 192 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 246 TL'den, Gümüş ise 29,23 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın fiyatları bu bayram haftasında da rekor kırmaya devam ediyor.

ONS altın bu hafta yüzde 2,47 yükselerek tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Altın fiyatlarının yükselmesinde ABD beklentilerin altında gelen üretici fiyatları etkili oldu.

Öte yandan ECB'nin faiz indirimine hazırlanması da altın fiyatlarının tarihi zirvesini görmesini sağladı.

Gram altın yüzde 0,78 yükselişle 2,481 TL'ye çıktı.

Çeyrek altın 4,226 TL, yarım altın 8,401 TL, Cumhuriyet altını 16,989 TL, ONS altın yüzde 1,40 yükseliş 2.405 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtiyor. 

 

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