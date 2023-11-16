Amasya'da lastiği patlayan otobüs kaza yaptı, 27 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, taziye ziyaretinden dönen kişilerin bulunduğu otobüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 27 kişi yaralandı.

Amasya'daki kaza bu akşam Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolu Hıdırlar mevkisinde meydana geldi. Ercan E. yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait otobüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi.

27 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TAZİYEDEN DÖNÜYORLARDI

Otobüste 33 yolcu olduğu ve bu kişilerin hayatını kaybeden Altındağ Belediye Meclis Üyesi Eylem B.’nın ailesine taziye ziyaretinden dönerken kaza yaptıkları belirtildi