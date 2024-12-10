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Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara küfürlü bildirim

Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara küfürlü bildirim
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Anadolu Sigorta'nın uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür mesajları gittiği bildirildi. Pek çok kullanıcı, sosyal medyada kendilerine gelen mesajları paylaştı.

Bildirimlerin hackleme sonucu mu gönderildiği konusu netleşmezken Anadolu Sigorta'dan da konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gazeteci Bülent Mumay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sigorta şirketi de hacklenirse! @Anadolu_Sigorta uygulaması üzerinden küfür yiyoruz gece gece…" dedi. Mumay'ın gönderisinin altına başka kullanıcılar da benzer durumda olduklarını belirten paylaşımlar ekledi.

Anadolu Sigorta'nın uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür mesajları gittiği bildirildi. Pek çok kullanıcı, sosyal medyada kendilerine gelen mesajları paylaştı.

Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara daha sonra kripto para "fırsatı" mesajı gelmeye başladı. "Aşağıdaki hesaba 1.000 dolar gönderirseniz, 2.000 dolar geri göndereceğim. Bunu yalnızca 30 dakika boyunca yapıyorum" şeklinde bildirimler gitti.

Anadolu Sigorta'nın uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür mesajları gittiği bildirildi. Pek çok kullanıcı, sosyal medyada kendilerine gelen mesajları paylaştı.

Etiketler sms bildirim küfür Anadolu Sigorta mobil uygulama
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