Anahtarı kızının arkadaşına verdi, eve dönünce şok oldu

Emekli öğretmen Kıymet Kayadelen, kızıyla birlikte memleketi Eskişehir'e gitti. Gitmeden evinin anahtarını kızının arkadaşına bıraktı. Komşularının uyarıları üzerine evine dönen kadın şoka girdi, çünkü salonda uyuyan üç kişi vardı. Sessizce evden çıkan Kayadelen, hemen polisi aradı. Kızının kız arkadaşına teslim ettiği evin anahtarının, kalmaları için üniversite öğrencilerine verildiği ortaya çıktı...

KIZIYLA ESKİŞEHİR'E GİTTİ

Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören kızıyla birlikte Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kiraladıkları evde yaşayan emekli öğretmen Kıymet Kayadelen, yaklaşık bir ay önce memleketi Eskişehir'e gitti.

SALONA GİRDİ, KANEPEDE YATAN 3 KİŞİ GÖRDÜ

Telefonla konuştuğu komşularının evinin penceresinin açık olduğunu söylemeleri üzerine Kütahya'ya dönen Kayadelen, apartmanın 5. katındaki dairenin kapısını açtığında içeride erkek ayakkabıları ve kanepelerin üzerinde yatan 3 kişiyi gördü.

POLİS GELDİ EVDEN ÇIKARTTI

Büyük şaşkınlık yaşayan Kayadelen, evden sessizce çıkıp 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, evinde tanımadığı 3 erkek şahsın uyuduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, kanepelerde uyuyan gençleri uyandırdı. Gençler, polis ekiplerince eşyaları toplatılarak evden çıkarıldı.

Korktuğu için şoka giren ve göz yaşlarını tutamayan kadını ise eve gelen polisler teskin etti. Eve çağrılan çilingir tarafından kapının kilidi değiştirilerek, yeni anahtarları kadına teslim edildi. Gençler, kalacak yerleri olmadığı için bir kız arkadaşlarının evin anahtarını kendilerine verdiğini ve yaklaşık bir haftadan beri burada kaldıklarını söylediler.

"ŞİKAYETÇİ OLACAKTIM AMA..."

Ev sahibi Kayadelen, yaptığı açıklamada, üniversitenin tatile girmesinin ardından yaklaşık bir ay önce Eskişehir'e gittiklerini söyledi. Komşularının telefonla arayarak evinin penceresinin açık olduğunu söylediklerini anlatan Kayadelen, şunları dile getirdi:

"Ben de evimi kontrol etmek için gelmiştim. Kapıyı açtığımda içeride erkek ayakkabıları ve odada yatan birilerini gördükten sonra sessizce evden çıkarak hemen polisi aradım. Polisler hemen eve gelerek uyuyan kişileri uyandırdı. Çok korktum. Burada kalan çocuklar öğrenciymiş. Evin anahtarını 2 günlüğüne kızımın arkadaşı Kübra'ya vermiştim. O da bizden izinsiz olarak evin anahtarını kalmaları için bu gençlere vermiş. Yaptıkları çok büyük yanlış. Şikayetçi olacaktım ama öğrenci oldukları için şikayetimden vazgeçtim. Ben emekli bir öğretmenim. Benim de öğrenci kızım var. Nasıl şikayetçi olabilirim ki?"