Anaokulunda skandal! Öğretmenden 6 yaşındaki öğrencisine darp iddiası

Ankara’da bir baba, 6 yaşındaki çocuğunun anaokulunda öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi 901. Cadde’de özel bir anaokulunda meydana geldi. İddialara göre, Halil Sarı 20 Mart günü okuldan eve getirdiği 6 yaşındaki oğlu İ.S.'nin vücudunda morluklar gördü. Durumu ilk başta anlamayan aile, oğullarının öğretmeni A.T. (28) tarafından şiddete uğradığını belirtmesi üzere hastaneye giderek darp raporu aldı. Konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildiren aile, olumlu bir geri dönüş alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okul tarafından çocuklarının düştüğü ve bu yüzden vücudunda morluklar oluştu şeklinde açıklama yapıldığını ileri süren aile, aylardır psikolojik destek aldıklarını söyledi. Kurum ve darp uyguladığı iddia edilen öğretmenle ilgili şu ana kadar herhangi bir yaptırım veya ceza uygulanmadığını söyleyen baba Sarı, gerekli cezalar uygulanıncaya kadar davanın takipçisi olacağını belirtti.

Okul yönetimi ise iddialarla ilgili sessiz kalarak, açıklamanın avukatları tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Anaokulu yetkilileri, söz konusu öğretmenin kurumlarından ayrıldığını ve artık birlikte çalışmadıklarını bildirdi.

"DUDAĞINDA PATLAMA VE YÜZÜNDE ÇİZİKLER VARDI"

Olayla ilgili konuşan baba Halil Sarı, “Çocuğumun gittiği anaokulundan bizi aradılar. Çocuğumun oyun oynarken düştüğünü ve ağzının kanadığını söylediler. Dudağında patlama ve yüzünde çizikler vardı. Biz de oyun oynarken olduğunu düşündük. Evde çocuğun kıyafetlerini değiştirirken vücudunda morluklar gördük. İlk başta şok olduk. Öğretmeninin böyle bir şey yapacağı aklımıza gelmedi, arkadaşları ile kavga etti sandık. Çocuğum montunu sınıfında unuttuğu için sınıftan çıkmak istemiş. Bunun için öğretmeninden izin istemiş ve çıkmak istemiş. Öğretmeni ise kolundan tutup bırakmamış. Zor kullanmış, çocuğumu bırakmamış. Vurmuş ve defalarca yere atmış. Çocuğum tüm bunları kendisi ifade etti” dedi.

"AYNI ÖĞRETMEN EĞİTİM VERMEYE DEVAM ETTİ"

Baba Sarı, “En yakın hastaneye gidip darp raporu alıp polise şikayette bulunduk. Adli Tıp raporumuzu onayladı ve dava süreci başladı. İddianame savcı tarafından kabul edildi ve ceza davası açıldı. Okul ve öğretmenle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunduk. Bize cevapları ise, ‘Yapılan soruşturma neticesinde herhangi bir işleme gerek olmadığı’ yönünde oldu. Bu da bizi üzen bir durum oldu. Darp eden nöbetçi öğretmene ulaşamadık. Herhangi bir geri dönüşte sağlamadı bize. Okul da öğretmenle ilgili o dönem bir yaptırım uygulamadı. Aynı öğretmen eğitim vermeye devam etti. Yeni dönemde devam ediyor mu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğlunun olayı atlatması için çok uğraştıklarını kaydeden Sarı, “Öğretmene emanet ediyoruz çocuğumuzu. Bizden daha çok görüyor. Böyle bir eğitimcinin bu davranışta bulunması bizi çok üzdü. Bir insanın psikolojisi öğretmen olmayı kaldıramıyorsa bu mesleği yapmamalı. Çocuğumun bu travmasını atlatması için 5 aydır psikolog desteği alıyoruz. Yeni okuluna adapte etmek için uğraştık. Çok şükür desteklerle bunu başardık. İlk birkaç ay olayın etkisi devam etti. Psikolog desteği ile birlikte eskiye göre daha iyi çocuğumun durumu ama herhangi bir yerde aynı durumun meydana geldiğini görünce hala hatırladığını dile getiriyor” diye konuştu.

"GEREKLİ MERCİLERİN BU KONUDA DAHA HASSAS DAVRANMALARINI İSTİYORUZ"

Velilere de uyarıda bulunan Sarı, “Okula veya öğretmene yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Geç gelen adalet adalet olmaktan çıkıyor. Bu iş soruşturulurken, elde mevcut somut veriler varken, gerekli mercilerin bu konuda daha hassas davranmalarını istiyoruz. Velilerin de okul ve öğretmen seçimlerinde dikkatli olmaları son derece doğru olur” dedi.