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Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oluyor

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oluyor
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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gavel'ı, 21 Mart'ta yapılacak seçimle yeni sahibine teslim olacak. Görev süresi dolan Zühtü Arslan'ın veda etmesine tanıklık edecek bu seçimde Zühtü Arslan oy kullanabilecek.

Arslan'ın Yüksek Mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat'ta başlamıştı.

Bu kapsamda, 21 Mart, Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanını seçmek için yapılacak seçim tarihi olarak belirlendi.

Seçimde, görev süresinin dolacak olması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

ARSLAN, 3 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti.

Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

Etiketler anayasa mahkeme başkan
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