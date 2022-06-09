Ankara Adliyesi'nde hakim ve savcılar ile personele gönderilen mesajda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Yaz kursları kapsamında Kur'an kursu verileceği bildirildi.

Ankara Adliyesi'nde Kur'an kursu açılıyor. Ankara Başsavcılığı'nca adliyede görevli hakim ve savcılar ile personele gönderilen mesajda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Yaz kursları kapsamında Sıhhiye'deki merkez bina mescidinde Kur'an kursu verileceği duyuruldu.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, mesajda, 27 Haziran'da başlayacak kursa kadın, erkek, kız ve erkek çocuklarının katılımı için 15 Haziran tarihine kadar başvuru yapılması istendi.

Ankara Başsavcılığınca adliyede görevli hakim ve savcılar ile personele gönderilen mesajda, kursun, "Kur-an Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler‘’ şeklinde planlandığı ve kadın, erkek, kız ve erkek çocuklarının ayrı ayrı kursa alınacağı belirtildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığınca "Yaz "Kursları" kapsamında Ankara Adliyesinde görev yapan Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personel ile çocukları için Adliyemiz Merkez bina mescidinde 27 Haziran tarihinden itibaren ‘’Kur-an Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler‘’ kursu planlanmıştır. Söz konusu kursa katılmak (Kadın-Erkek, Kız Çocuk-Erkek çocuk ayrı ayrı) isteyenlerin 15 Haziran 2022 gününe kadar bildirimde bulunarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Duyurulur."

T24