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Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Ankara Barosu başkanlığına Mustafa Köroğlu seçildi.

Ankara Barosu'nun 67. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçiminde Avukat Hakları Grubu'ndan Hakan Gönenç, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan Mustafa Köroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Linda Sevinç Hocaoğulları yarıştı.

Seçimde, 7 bin 416 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığı'na seçildi.

Genel kurulda, Hakan Gönenç 1804 oy, Linda Sevinç Hocaoğulları ise 1489 oy aldı.

Etiketler ankara barosu mustafa köroğlu seçim başkan
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