Ankara Emniyeti sildiği 15 Temmuz videosunu yeniden paylaştı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler yayınlandı. Ancak Ankara Emniyeti paylaşımı kısa bir süre sonra silip yeniden paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün ihanet girişimine ait “O Hain Geceyi Unutmadık, Unutturmayacağız” başlığıyla, Emniyet Müdürlüğü önünde hain darbe girişimine ait görüntüler ilk kez yayınlandı.

Videoda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı yapılan anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde, bina girişi TOMA’lar ile kapatılıyor, ardından kapalı haldeki yol, saat 00.21'de TOMA'ların darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor.

Tank ile 2 TOMA'nın karşı karşıya kaldığı anlarda yoğun silah sesleriyle birlikte çatışma başlıyor. Vatandaşların ve polislerin, darbecilerin karşılarında durmaları da kayıtlarda yer alıyor.

Gönderiyi silmesinin ardından gündem olan Ankara Emniyeti, aynı paylaşımı tekrar yaptı.