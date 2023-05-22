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Ankara merkezli dev operasyon: 24 gözaltı var!

Ankara merkezli dev operasyon: 24 gözaltı var!
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Ankara merkezli terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 19 PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi, 5 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 19, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen tamamı yabancı uyruklu 5 olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Etiketler deaş pkk kck terör terörist operasyon gözaltı
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