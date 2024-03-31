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Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı: Mansur Yavaş farka gidiyor

Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı: Mansur Yavaş farka gidiyor
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde son verilere göre Mansur Yavaş seçimi büyük farkla önde götürüyor.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi. 

ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilerine göre, Ankara'da seçim sonuçları şu şekilde:

Açılan sandık oranı: %34

CHP - (Mansur Yavaş) : %58,43
AK Parti - (Turgut Altınok) : %33,91
Bağımsız adayları: %2,70
YRP - (Suat Kılıç) : %2,21
İYİ Parti (Cengiz Topel Yıldırım) : %0,82

2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

Mansur Yavaş 2019 yerel seçimlerinde Ankara'da yüzde 50,93 oyla seçildi. Cumhur İttifakı ise 2019 yerel seçimlerinde Ankara yüzde 47.12 oy aldı.

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