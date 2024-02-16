  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da, 880 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, 880 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, 880 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 880 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Şubat tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmada, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 19, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 24, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 333 ve ifadeye yönelik aranan 499 şüpheli yakalandı.

Etiketler ankara gözaltı 880 şüpheli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vizyonda bu hafta: 8 film izleyiciyle buluşacak Vizyonda bu hafta: 8 film izleyiciyle buluşacak İnfial yaratan taksici cinayetinin zanlısı kendini böyle savundu İnfial yaratan taksici cinayetinin zanlısı kendini böyle savundu İkinci el otomobilde ''yarı fiyatına'' fırsatı başladı İkinci el otomobilde ''yarı fiyatına'' fırsatı başladı Vahşi cinayetinden zanlısından kan donduran istismar itirafı: ''Hayatımı mahvetti'' Vahşi cinayetinden zanlısından kan donduran istismar itirafı: ''Hayatımı mahvetti'' TÜİK açıkladı; konut satışları dibi gördü TÜİK açıkladı; konut satışları dibi gördü Bir zamanlar lakabı Küçük Paris'ti... Türkiye'nin Çernobil'i oldu Bir zamanlar lakabı Küçük Paris'ti... Türkiye'nin Çernobil'i oldu Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site ORC'nin Hatay anketinde bomba sonuçlar ORC'nin Hatay anketinde bomba sonuçlar Apple'a büyük şok! Her an dünya iade rekoru kırılabilir Apple'a büyük şok! Her an dünya iade rekoru kırılabilir