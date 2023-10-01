Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış!

Ankara'da bombalı terör eylemi gerçekleştiren teröristlerin, Kayseri'de bir veterineri öldürüp aracını çaldığı ortaya çıktı.

Ankara'da 2 terörist sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi gerçekleştirdi. Olay sırasında teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri ise etkisiz hale getirildi.2 polis de hafif şekilde yaralandı. Teröristlerin olay sırasında kullandığı 38 plakalı aracı Kayseri'den çaldığı ortaya çıktı.

VETERİNERİ ÖLDÜRÜP ARACINI ÇALMIŞLAR

Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan veteriner M.B.ye ait olduğu, M.B.'nin gece saatlerinde yakın mesafeden ensesinden silahla vurularak öldürülüp aracının gasp edildiği öğrenildi.

SALDIRI ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çankaya ilçesinde bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasının önünde yaşanan bombalı saldırı girişimi öncesi teröristler, kullandıkları gri renkli ticari araçla olaydan saniyeler önce güvenlik kameralarınca kaydedildi. Öte yandan iki teröristten birinin kendini patlattığı sırada çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar da kameralara yansıdı.

İHA