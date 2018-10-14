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  3. 14 Ekim 2018 18:00

Ankara'da eğlence merkezlerine operasyon

Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarına yaptıkları denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Ankara'da eğlence merkezlerine operasyon
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Emniyet'ten yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Eğlence merkezleri içerisinde çalışan ve bulunan şüpheliler ile bu eğlence merkezleri çevresinde valelik yapan vatandaşlarımızı ve çevreyi rahatsız eden şahıslara yönelik sıkı denetimler gerçekleştirmiştir. İlimizde bulunan yabancı uyruklu şahısların kaldıkları bekâr evlerine ve bu şahısların toplu olarak barındıkları yerlere suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik kontroller yapılmış, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanmıştır."

Hürriyet

eğlence merkezi , ankara
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