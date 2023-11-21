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  3. Ankara'da feci kaza! 14 araç birbirine girdi

Ankara'da feci kaza! 14 araç birbirine girdi

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 14 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Özal Bulvarı Karacaören Alt Geçidi'nde meydana geldi. Ulus yönüne giden 2 otomobil, alt geçitte çarpıştı. Aniden duran trafikte, arkadan gelen diğer araçlar da kazaya karıştı. Alt geçitte 12 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyonet birbirine girdi. Kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Etiketler ankara pursaklar trafik kazası zincirleme kaza
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