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Ankara'da iki şehir hastanesi için 12 hastane kapatılmış olacak

Ankara'da iki şehir hastanesi için 12 hastane kapatılmış olacak

Bilkent Şehir Hastanesi için Ankara’nın merkezindeki tarihî hastanelerin kapatıldığını belirten CHP Ankara Milletvekili Yeşil, “Böylelikle Ankara’da iki şehir hastanesi için toplam 12 hastanenin kapısına kilit vurulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Ankara’da kapatılması düşünülen altı hastanenin ismini verdi.

Şehir hastanelerinin kara deliğe dönüştüğünün söyleyen Yeşil şu ifadeleri kullandı:

 “Ankara Bilkent Hastanesi açılınca Ankara merkezindeki tarihî hastanelerimiz kapatıldı. Ankara Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi, Ankara Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi tüm uyarılarımıza rağmen, halkın karşı çıkmasına rağmen teker teker kapatıldı.

ALTI HASTANE DAHA KAPATILIYOR
Ayrıca yine Ankara'da temeli 2013 yılında atılan Etlik Şehir Hastanesi aradan dokuz yıl geçmesine bitirilemedi. Etlik Şehir Hastanesi açıldığı zaman Ankara'da tam 6 tane hastanemiz daha kapatılacak. Doktor Sami Ulus Hastanesi, Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Araştırma Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Ankara'da toplam 12 hastanemizin kapısına kilit vurulmuş olacak.”

Etiketler ankara şehir hastane
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