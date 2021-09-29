Ankara'da ilginç anlar! Yayalara yol veren minibüse otobüs çarptı

Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde sosyal deney çekimi sırasında yayalara yol vermek için duran minibüse, arkadan gelen otobüs çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Trafikte araç kullanan sürücülerin yayalara yol vermemesi çağımızın en önemli sorunlarından biri... Bu konuda farkındalık yaratmak isteyen iki kişi, trafik ışıklarının olmadığı yaya geçidinde belli bir süre sürücülerin kendilerine yol vermesini bekledi.

Bir süre sonra özel bir firmaya ait minibüs, bekleyenlerin geçmesi için aniden durdu. O esnada duran servise arkadan gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çarptı. Video, sosyal medyada çokça kez paylaşılırken; kullanıcılar, sürücülerin yayalara öncelik vermesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.