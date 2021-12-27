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  3. Ankara'da Kripto para zirvesi! Patronlar Meclis'e gidiyor

Ankara'da Kripto para zirvesi! Patronlar Meclis'e gidiyor

Ankara'da Kripto para zirvesi! Patronlar Meclis'e gidiyor

Kripto para sektörünün temsilcileriyle çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşme gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kripto para yasasının hazır olduğunu ve gecikmeden Meclis’e getirileceğini söylemesinin ardından yeni gelimeler yaşandı. Çarşamba günü Kripto para sektörünün temsilcileriyle TBMM'de görüşme gerçekleştirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter üzerinden kripto para sektörüyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca Elitaş, kripto para sektörünün önde gelen isimlerini çarşamba günü Meclis’e çağırdı. Davet edilen isimlerin ise Aytunç Yıldızlı, Sima Baktaş, Sait Arslan, Uğur Açıkgöz ve Kamile Uray olduğu açıklandı. Meclis’e gidecek olan isimlere ise yenileri eklenebileceği aktarıldı.

Etiketler kripto kripto para bitcoin ethereum toplantı meclis tbmm
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