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  3. Ankara'da ODTÜ'de öğrencilere ''plastik mermili müdahale'' iddiası! Resmi açıklama geldi

Ankara'da ODTÜ'lülere polis müdahalesi

Ankara'da ODTÜ'lülere polis müdahalesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto için Kızılay’a yürümek isteyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine polis müdahale etti. Polisin biber gazıyla müdahalesi sırasında plastik mermi de kullandığı iddia edilse de bu iddia İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 87 kişi gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin dört bir yanında gözaltılara karşı protestolar gerçekleştirilirken akşam saatlerinde Başkent Ankara'da da ODTÜ'lü öğrenciler Kızılay'a yürümek istedi.

ODTÜ’de basın açıklaması yaptıktan sonra Kızılay'a doğru yürümek isteyen ve "Hükümet istifa", "AKP’den hesabı gençlik soracak", "Direne direne kazanacağız" gibi sloganlar atan öğrencilere polis müdahale etti.

Polis barikatı aşmak isteyen öğrencilere biber gazıyla müdahale ederken, bazı yayın organlarında polisin pilastik mermi de kullandığı öne sürüldü.

Ancak pilastik mermi iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlandı.

"Polisin envanterinde plastik mermi olmadığını" belirten İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında polislerin eylemlerde plastik mermi kullandığına dair iddialar da yalanlandı.

İletişim Başkanlığı eylemlerde polis müdahalesi haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti’ iddiası doğru değildir. İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

 

 

Etiketler odtü üniversite üniversite öğrencileri pilastik mermi toma biber gazı polis müdahalesi
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