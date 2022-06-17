Ankara'da Somalililerin restoran açılışında gergin anlar: Sizi burada istemiyoruz, sınır dışı...

Ankara’nın merkezindeki Kızılay’da Somalilerin restoran açılışında gergin anlar yaşandı.

Ankara’nın merkezindeki Kızılay’da Somalilerin restoranları mayıs ayından bu yana polisin baskısı altında. Polisin, "Sizi burada istemiyoruz, sınır dışı edeceğiz" diyerek gözaltına aldığı restoran işletmecilerinin bazıları dükkanlarını kapattı.

Medyascope'ta yer alan habere göre, polisin baskılarını Meclis’te de gündeme getiren DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bugün Kızılay’da tabelası yeniden asılacak olan Somali mutfağına ait ‘Saab Restoran’ın açılışına katıldı. Çok sayıda polis restoranın açılışı öncesi sokakta önlem aldı. Açılış sırasında polisler ile Yeneroğlu arasında tartışma yaşanırken, Yeneroğlu polislerin tutumuna tepki gösterdi.

‘BU IRKÇILIK’

Irkçı saldırıya maruz kaldıklarını belirterek polise tepki gösteren Somali uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işletmeci kadın, "Tabela açmak yasak mı? Türkiye’de yasal olarak çalışmak suç mu? Bu kimliğim. Ben Türk olarak burada çalışamıyorum. Benim üç tane çocuğum var. Suçsa vereyim bu kimliği gideyim. Niye böyle oluyor çözemiyorum. Bu ırkçılık. Bu rengi Allah yaratmış. Siyah olmak suç mu? Ama Allah verdi bu rengimi, yıkayamıyorum, silemiyorum bu rengimi" dedi.

‘BU DAVRANIŞLAR BENİ UTANDIRIYOR’

Hayatı boyunca Batı’da yabancı düşmanlığıyla ve ırkçılıkla mücadele ettiğini, Türkiye’de bunun yaşanmasının kendisini "derinden üzdüğünü" ifade eden DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, polisin tutumuna tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bu polisler kimin talimatlarına uyuyorlar bilmiyoruz. Bu talimatları veren kişiler görevden uzaklaştırılmak zorunda. Bütün dünyanın önünde çok büyük bir ayıpla karşı karşıya kalıyoruz. Birileri rahatsız oluyor diye bu insanlara zulüm yapılmasına bütün toplumun karşı çıkması gerek. Bu ülkede bir insana etnisitesinden dolayı, ırkından dolayı, teninden dolayı kötü bakıyorsa, öteki görüyorsa hep birlikte onun karşısında durmak zorundayız. Polis hukuktan uzak bir biçimde kendi görevinden uzak burada tehditkâr, milletvekilini tehdit ederek konuşuyorsa bütün millet karşı çıkmamız lazım. Ben buradan ayrıldıktan sonra buraya gelip bu insanları tehdit edecekler, gözaltına alacaklar. Lütfen millete sesleniyorum. Irkçılığa müsaade etmeyelim. Hepimizi insanlıktan çıkaran bu anlayıştan çıkalım."