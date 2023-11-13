  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da şüpheli paket paniği: Polisi harekete geçirdi

Ankara'da şüpheli paket paniği: Polisi harekete geçirdi

Ankara'da şüpheli paket paniği: Polisi harekete geçirdi
Güncelleme:

Ankara'da Merkez Bankası ve Kızılay AVM’nin çevresinde şüpheli bir paket rastlanılması üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çevresi ve Kızılay AVM önünde şüpheli paket paniği yaşandığı. İhbarlar üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemleri alınarak iki bölgede de bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması gerçekleştirileceğini açıkladı.

 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden 10'ar dakika arayla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Merkez Bankası civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Etiketler ankara şüpheli paket paket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için skandal ifadeler
Çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Sigaraya yine, yeniden zam
Emekli maaşı zammında 2 farklı formül
Motorine büyük indirim geliyor!
Türkiye'nin suç oranı en düşük illeri açıklandı
Rakı, şarap, viski.... Sigaranın ardından bir zam da alkollü içeceklere
Yeni Toyota C-HR’da neler değişti?
Önce otomobille çarptı, sonra başına tüfek dayadı!
Türkiye'nin atardamarı Kızılırmak yok oldu! Görüntü korkunç