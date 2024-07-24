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Ankara'da toplu taşımaya dev zam

Ankara'da toplu taşımaya dev zam
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Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam kararı alındı.

TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verisini açıklamasıyla motorin ve benzine özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı gelmişti. Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapılmıştı.

 Akaryakıt fiyatlarına yapılan bu ÖTV zamlarının ardından toplu taşıma ücretlerine de zam geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

 Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7,50 liradan 10,50 liraya çıkacak.

 

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