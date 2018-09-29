Ankara'daki okulda tartışma yaratan görüntü

Ankara Yenimahalle’de bulunan ortaokulda Anadolu İlim ve İrşad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dilmen tarafından çocuklara ‘Değerler Eğitimi’ adı altında ‘Adalet’ dersi verildiği iddia edildi.

Ankara Yenimahalle’de bulunan 114 öğrencinin eğitim gördüğü Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’ndaki 'adalet' dersi tartışma yaratı. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, çocuklar MEB yönetmelikleri ile ilgisi olmayan ‘ hoca’lara emenet edildi. Okulda Anadolu İlim ve İrşad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dilmen tarafından çocuklara ‘Değerler Eğitimi’ adı altında ‘Adalet’ dersi verildiği iddia edildi. Okul yönetimi Dilmen’in gerçekleştirdiği eğitimlerin “Dini Değerler ve İnsanlar arasında Saygı ve Adalet” konulu söyleşi olduğunu savundu.

HER AY 'KUTLU DOĞUM'

Dilmen’in aynı zamanda geçen dönem söz konusu okulun Okul Aile Birliği Başkanlığı’nı yürütüğü, okulda velilerle dini içerikli etkinlikler düzenlediği ve MEB’in yapması gereken bir çok sorumluluğu üstlendiği öğrenildi.

Okuldan şikayetçi olan velilerden edinilen görüntülerde de, Dilmen’in veliler ve öğrencilerle düzenlediği bir etkinlikte okul yönetimine, “Bir arzuhalımız var. Sadece sene de bir gün Kutlu Doğum yapmasınlar. Bizlere her ay bunu bir sefer yapsınlar da bir araya getirsinler. İnşaalah. Gönül onu arzu eder. Gönül yavrularımızı yakından takip etmeyi arzu eder” ifadelerini kullandığı görüldü.



ÇÖKME RİSKİ TAŞIYOR

Bir kısım veli de ‘okul tarikat yuvasına dönüştü’ eleştirilerinin yanı sıra okulun çökme riski ile karşı karşıya olduğu bilgisini paylaştı. Binanın altında su biriktiğini, bazı bölümlerinde küflenmeler olduğunu belirten veliler, bir sınıfın altına drenaj kuyusu açıldığını ve MEB’in okula müfettiş gönderdiğini söyledi. Okulda inceleme yapan müfettişlerin ‘çürük’ raporu hazırladığını vurgulayan veliler, okulun taşınmasına ilişkin kararın alındığını ancak okuldaki dini yapıların baskısı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Valiliğe gönderilmediğini aktardı. Veliler okuldaki onlarca çocuğun bu yapılar nedeniyle yaşam riski altında eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Okuldaki yapım ve onarım işlerininde okul yönetiminin Dilmen’den destek aldığı öğrenildi. Okul yönetiminin Dilmen’e yönelik, “Öğrencilerimize okulumuz sınıf ve kordorları için hangi renk tercihinde bulundukları soruldu ve görüşleri alındı. Sonuç olarak okulumuz duvarları Dilmen’in katkıları ile gold rengi duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Koridorlara ahşap malzeme ile kaplanmış ve okulumuz daha nezih ve refah bir görünüme sahip olmuştur” ifadeleri dikkat çekti.