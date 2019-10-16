Anket şirketi sahibine ahlaksız teklif

Kendisine "Operasyon en çok hangi partiye yarar?" şeklinde anket araştırması teklifiyle gelindiğini söyleyen MAK Danışmanlık anket şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, "Ülke tek vücut olmuşken operasyonu iç siyaset bağlamında konuşmak ahlaksızlıktır” dedi.

MAK Danışmanlık anket şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından terör örgütleri PKK/PYD/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından isim vermeden bir kanalın kendisini davet ettiğini ve yayında harekatın en çok hangi partiye yarayacağını değerlendirmesini talep ettiğini ifade eden Kulat, "Ordumuz can siperhane savaşır, millet tek vücut olmuşken operasyonu iç siyaset bağlamında konuşmak bile ahlaksızlık” sözleriyle reddettiğini duyurdu.

Kulat'ın paylaşımı şöyle:

TV Kanalının yetkilisi:

"Operasyonun iç politiya etkisi; hangi partinin oy oranını artırır hangisinin azaltır?" Bu konuları konuşmak için programa davet etti

"Ordumuz can siperane savaşır millet tekvücud olmuşken operasyonu iç siyaset bağlamında konuşmak bile ahlaksızlık" dedim.