Advertisement
Başvuru süresi doldu ! 4 isim başvurdu...
Başvuru süresi doldu ! 4 isim başvurdu...
ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı
ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı
Erdoğan onuruna verilen yemekte sürpriz konuk
Erdoğan onuruna verilen yemekte sürpriz konuk
İstanbul'da silah sesleri ! Yaralılar var
İstanbul'da silah sesleri ! Yaralılar var
Seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak?
Seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak?
CHP'den Doğu Perinçek'e ret !
CHP'den Doğu Perinçek'e ret !
Erdoğan’ın tartışmalı diploması AİHM’nin gündeminde
Erdoğan’ın tartışmalı diploması AİHM’nin gündeminde
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Mayıs 2018 17:07

Annesi gözlerinin önünde ezildi

Yalova'da karşıdan karşıya geçen 80 yaşındaki yaşlı kadın kamyonun altında ezilerek can verdi.

Annesi gözlerinin önünde ezildi
A+ A-

Yalova’da karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kendisini fark etmeyen kamyonun altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, kızı N.A ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mualla Anık (80), Çınarcık istikametinden gelen İlhami A. (36) idaresindeki 77 EU 204 plakalı kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı N.A. ise kazadan kılpayı ile kurtuldu. Kamyon şoförünün yaşlı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.

Kaza sonrası bulvarda trafik dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde yapılan tespitler sonrasında yaşlı kadının cesedi cenaze aracına konularak Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

İHA

kadın , yaşlı kadın , anne , kamyon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM