Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu

Antalya Havalimanı'nda dün akşam yedikleri yemekten zehirlenen 42 personel hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanında görevli 4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, yemek yedikten sonra ishal, kusma ve halsizlik şikâyetleri sonrası fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan personel, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Tedavi altına alınan personelin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı ileri sürülürken, konuya ilişkin Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu açıklamada bulundu.



Seyitoğlu, 4’ü polis memuru ve 38 güvenlik görevlisinin zehirlenme şüphesiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığını, şu anda ise hepsinin taburcu olduğunu kaydetti. Seyitoğlu, "Havalimanındaki yemek dağıtım firmasının dün akşam yemek menüsünde tavuk varmış. Tavuktan olduğunu düşünüyoruz. Şu an tüm polis ve güvenlik personeli taburcu edildi. İl Tarım Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı. Gerekli numuneler alındı. İhmal söz konusuysa eğer ciddi bir ceza yaptırımı uygulanacaktır" dedi.

İHA