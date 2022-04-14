Antalya sallandı! Kaş açıklarında korkutan deprem
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre deprem 16.36 saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 11,18 kilometre olarak hesaplandı.
Depremin, Kaş'ın 90 kilometre açıklarında meydana geldiği belirtildi.
İHA
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