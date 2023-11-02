Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada
Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında meydana gelen hortum kameraya yansıdı.
Serik ilçesine bağlı Boğazkent denizinde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 10 dakika devam eden hortum, ilçenin farklı noktalarından da görüldü. Denizde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
İHA
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