Antalya'da bir garip olay ! ''Geri zekalı...''

Antalya’nın ünlü Konyaaltı sahilinde yüzmek için yaklaşık 100 metre denize açılan ve geri geri kulaç atan bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdiği zannedilerek polis tarafından botla alındı. Kıyıya getirilen ve sağlıklı olan adam, "Geri zekâlının biri boğulduğumu sanmış. Ölürsem kendim ölürüm" diyerek ihbarcıya ve vatandaşlara tepki gösterdi.

Polisi alarma geçiren olay, Konyaaltı sahilinde 12.30 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi denizden yaklaşık 100 metre kadar açıldı. Bu sırada sahildeki restorasyonda çalışan bir işçi, denizde kıyıdan oldukça uzakta bir kişinin dalgalar arasında el kol hareketleri yaptığını ve boğulmak üzere olduğunu düşünerek polise ihbarda bulundu. İşçinin ihbarını duyan diğer tatilcilerden 3 kişi de adamın olduğu bölgeye doğru yüzmeye başladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri de deniz polisinden destek istedi. Deniz polisi yanına ulaştığında normal bir şekilde yüzdüğünü tespit etti.

Adamı kurtarmak için yüzerek yanına giden tatilciler, adamıı hiç göremediklerini, kalp krizi geçirip öldüğünü düşündüklerini ifade etti.

'GERİ ZEKÂLI BOĞULDUĞUMU SANMIŞ'

‘Boğulduğunuzu sanmışlar’ diyerek bota alınan adam kıyaya getirildiğinde kendisini ihbar eden işçiye ateş püskürdü. Bottan denize atlayan adam yüzerek kıyaya geldi ve işçiye, “Geri zekâlı birisi aramış, boğuluyor demiş" diyerek tepki gösterdi. Tepki gösterilen işçi ise, “Elini kolunu kaldıran adam kayboldu. Can bu. Nasıl bilelim ne olduğunu” dedi. Oldukça öfkeli olduğu görünen adam, kendisine soru yönelten gazetecilere de tepki gösterdi. 30 yıldır aynı bölgede yüzdüğünü belirten adam, "Buradan geri zekâlının birisi, geri geri yüzüyor, geri geri kulaç atıyor deyip boğulduğumu ihbar etmiş. Öyle bir şey yok. Her gün gittiğim bir yer benim" dedi.

'ÖLÜRSEM ÖLÜRÜM'

Tatilcilerden bir vatandaş ise, "Geri zekâlı demen doğru mu? Bir gün ayağına kramp girer, ölür kalırsın orada" diyerek tepki gösterdi. Öfkesi bir türlü dinmeyen adam ise tatilciye, "Ölürsem kendim ölürüm" karşılığını verdi. Tüm bu olayları ise çevredeki tatilciler şaşkın bakışlar içerisinde izledi.