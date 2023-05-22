Antalya'da deprem
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.51'de meydana gelen deprem, 55,34 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [35.60 km] Manavgat (Antalya)
Tarih:2023-05-22
Saat:07:51:19 TSİ
Enlem:36.522 N
Boylam:31.113 E
Derinlik:55.34 km
Detay:https://t.co/U89wGmbjGu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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