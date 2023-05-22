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Antalya'da deprem

Antalya'da deprem
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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.51'de meydana gelen deprem, 55,34 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler antalya afad kandilli deprem deprem oldu manavgat
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