Antalya'da depremzedeler için 19 bin 400 oda hazırlandı

Antalya Valisi Ercin Yazıcı, kentte depremzedeler için 19 bin 400 oda hazırlandığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından, Antalya'ya sevk edilecek depremzedelerin barınması ve ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Afet Koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili İlhan Murat Kulalar, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah çalışkan ve çok sayıda yönetici katıldı.

'NAKDİ YARDIMI AFAD'A AİT HESAPLARA YAPIN'

Toplantı sonrasında açıklama yapan Vali Yazıcı, afet bölgesine ilk dakikadan itibaren harekete geçtiklerini anlattı. Deprem bölgesine 3 bin 140 personel ile 563 araç gönderdiklerini belirten Yazıcı, "İş makinelerinin transferiyle ilgili biraz sıkıntı var. Antalyalı hemşehrilerimiz akın akın TIR ve kamyonları hazırlayıp, başta battaniye olmak üzere gıda gibi birçok ürünü göndermeye devam ediyor. Dün gece itibarıyla valilikler ve kaymakamlıklarda bizim haberdar olduğumuz 103 TIR gönderildi. Bu TIR'ların bir kısmı uçakla gönderildi. Onların yükleri uçaklarla transfer edildi. Nakdi yardımlar konusunda sadece ve sadece AFAD'ın yayınlamış olduğu hesaplara yardım yapılıyor. İlimizde de başka yerde de nakdi yardım toplamayla ilgili hiçbir sosyal dernek, kurum ve kuruluşa izin verilmiyor. Buna itibar edilsin ve bu noktada dikkatli olunsun" dedi.

19 BİN 400 ODA DEPREMZELER İÇİN HAZIR

Deprem bölgesinden gelecek depremzedelerin Antalya'da da misafir edileceğini hatırlatan Yazıcı, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte 3 bölgede turizmcilerle toplantı düzenlediklerini söyledi. Yazıcı, "Yaklaşık 500'e yakın otelci ve yetkiliyle bir araya geldik. Yaptığımız çalışma neticesinde şu ana kadar 19 bin 400 odanın taahhüdünü aldık. 19 bin 400 oda hazır. Burada minimum 2, ortalama 3 ya da 4 kişi kalabileceğini değerlendiriyoruz. Ailenin geliş durumuna göre yardımcı olacağız. İlk kafile ise yaklaşık 1 saat içerisinde Gaziantep'ten uçakla birlikte gelecekler" diye konuştu.

BAZI OTELLER DEPREMZEDELER İÇİN AÇILACAK

Bu zamana kadar bazı depremzedelerin kendi imkanları doğrultusunda kente geldiğini söyleyen Yazıcı, "10 ile belli bir süre geçici konaklama anlamında yetkilendirmeler yapıldı. Bize gelecek iller Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır. Buradan gelen depremzedeleri kabul edeceğiz. İlleri böldüler, bazıları Muğla'ya gidecek. Bireysel olarak gelenleri kamu misafirhanelerine alıyoruz. Toplu gelenleri otellere alıyoruz. Bundan sonra daha organize olacaktır. Bölgeden geldiğini söyleyen hiç kimseyi açıkta bırakmadık. Dün yaklaşık 60 kişi geldi ve bunları kamu misafirhanelerine aldık. Bireysel gelişlerde oradan teyitli olmadığı için kamu misafirhanelerine alıyoruz" dedi.

19 bin 400 oda ayıran otellerin sayısının artabileceğini, birçok kapalı otelden sadece bu iş için açmalarını rica ettiklerini aktaran Yazıcı, "Misafirhanelerde de 4 bin 380 kapasitemiz var. Ayrıca Gençlik Spor Bakanlığı'na ait KYK'larda da 18 bin yatağımız var. Öncelik misafirhaneler ve otel. İhtiyaca göre KYK'ları da bu iş için açmış olacağız" diye konuştu.

ANTALYA'NIN 3 İLÇESİNDE KRİZ MASALARI OLUŞTURULDU

Depremzedelerin konaklaması ile ilgili Antalya'nın sorumluluğunun ağır olduğunu değerlendirdiklerini söyleyen Yazıcı, bu konuda detaylı şekilde çalıştıklarını aktardı. Kriz merkezlerinde barınma birimleri olduğunu belirten Yazıcı, "Ulaşım ve barınmayla ilgili süreci de yöneteceğiz. Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da da barınmayla ilgili gelecekleri yönlendirme anlamında kriz masalarımız oluşturuldu. Kara yoluyla Mersin üzerinden geliyorlar. Malumunuz; Antalya-Konya bölgesindeki kar yağışından dolayı ulaşımda çeşitli aksamalar var. Akseki-Alacabel yolu çok sık bir şekilde TIR ve çekicilere kapatıyoruz" dedi.

DEPREMZEDELER İÇİN HASTANELERDE 2 BİN YATAK HAZIR

Sağlık hizmetine ilişkin 2 bin yatağın hazır olduğunu vurgulayan Yazıcı, "400 yoğun bakım yatağı ayrıldı. Şu ana kadar kendi imkanlarıyla gelen 97 hastamız oldu. 1 kişi vefat etti. Çoğunluğu hastaneden hizmet alıp, taburcu oldu. 23 kişi de yatan hasta sayısı. 60 ambulansımız Mersin'e gitti. Mersin'e gemi ile gelecek olan hastalar için ambulans gönderdik. Bugün kaç hasta gelir bilmiyoruz ama toplu bir geliş olacak. Bundan sonra da Antalya'ya gelen hastalarımız olacak. Akdeniz Üniversitesi de bu konuda yer ayırdı. Gönderilen çok sayıda doktor ve sağlık çalışanlarımız da var. Burada hizmet sunmak için Sağlık Bakanlığı'mız talimatlarını veriyor. Hazırlıklar yapıldı. İnşallah büyük afette el birliğiyle bu süreci yöneteceğiz" diye konuştu.

HATAY VE OSMANİYE'DEN GELENLER MUĞLA'YA GİDECEK

Antalya'daki bazı kurum ve kuruşların kendi imkanları ile Hatay'a depremzedeler için otobüs gönderdiğinin hatırlatılması üzerine Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu liste, dün gece yeni belirlendi. Antalya'ya Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Malatya'dan depremzedeler gelecek. Osmaniye ve Hatay'dan gelecek depremzedeler Muğla'ya gidecek. Buraya Hatay'dan gelen depremzedelerin Muğla'ya devam etmelerini isteyeceğiz. Bireysel gelenleri de yönlendireceğiz. Bizim bir kapasitemiz var. Buranın kapasitesinin çok fazla değerlendirilip, çok fazla insanın gelmesi söz konusu olabilir. Bireysel gelişler başladı. Normalde evrakla ve toplu gelmeleri lazım. Buna göre yönetirsek, daha mantıklı olur. Çünkü Muğla'da buna göre hazırlık oluyor."

AFAD'IN İHTİYAÇ LİSTESİ

Son olarak deprem bölgesine gönderilecek ihtiyaçlarla ilgili de konuşan Yazıcı, "AFAD, sık sık hangi malzemeye ihtiyaç varsa yayınlıyor. Biz de yayınlıyoruz. Öncelik malzemeleri var. Hala battaniye, su ve gıdayla ilgili ürünler isteniyor. Listeler güncelleniyor. Bugünkü listede soba vardı" dedi.

DHA