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  3. 29 Şubat 2020 17:05

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! 200 metrelik boru kıyıya vurdu

Antalya'da, 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında olan dev plastik boru, sahile vurdu. Sahildeki manzara görenleri şaşırttı.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! 200 metrelik boru kıyıya vurdu
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Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi sahilinde, nereden geldiği bilinmeyen 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında dev plastik boru görüldü. Boruyu fark eden vatandaşlar,  Aksu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Boru, İş makinesiyle kıyıya doğru çekildi.



Bölge halkından Bilgihan İnce, "Mahalle sakinlerimiz sahilde çok büyük bir borunun karaya vurduğunu söyledi. Biz de sahile gittik. Nasıl ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Mahalle sakinleri olarak kendi imkanlarımızla kepçe yardımı ile karaya çıkarttık. İlk gören vatandaşlar tarafından Aksu emniyetine bilgi verildi. Denizden her zaman balık çıkardı, bu sefer de 200 metrelik dev boru çıktı" dedi.



DHA

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antalya , boru , aksu
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