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Apple Avrupa'nın en büyük mağazasını İstanbul'da açıyor

Apple Avrupa'nın en büyük mağazasını İstanbul'da açıyor

Apple, yeni ürünlerinin tanıtımından sonra Avrupa'nın en büyük satış mağazasını İstanbul'da açmaya karar verdi.

Apple yeni mağazasını İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde yarın açacak. Yeni mağazanın, Avrupa'nın en büyük Apple mağazası olacak.

Tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirket Apple, İstanbul'da yeni bir mağaza açacak. Bağdat Caddesi'nde yarın hizmete girecek olan yeni mağazanın, Avrupa'nın en büyük Apple mağazası olacağı bildirildi. Kovid-19 pandemisinin devam etmesi nendeniyle açılacak mağazaya sadece randevulu ziyaretçileri alınacak. Ziyaret için rezervasyonlar Apple'ın resmi web sitesinden alınıyor.

 

 

Etiketler apple caddebostan istanbul
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