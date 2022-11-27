Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle bir gün zam, bir gün indirim gelen akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Son olarak cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da yeni bir indirim haberiyle başlıyor.

Yarından itibaren ( 28 Kasım Pazartesi ) geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin benzinde zam ve indirim fırtınası

25 Kasım Cuma gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıdı.

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapıldı.

19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.

15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,17 TL

Motorin fiyatı: 23,91 TL

LPG fiyatı: 10,46 TL



Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL

Motorin fiyatı: 24,03 TL

LPG fiyatı: 10,78 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL

Motorin fiyatı: 24,07 TL

LPG fiyatı: 10,49 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.