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Araç sahipleri isyanda! Brent petrol çakıldı, beklenen indirim gelmedi

Araç sahipleri isyanda! Brent petrol çakıldı, beklenen indirim gelmedi

Brent petrol fiyatının 85 doların da altına gerilemesine rağmen, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına beklenen indirimin bir türlü gelmemesi araç sahiplerini isyan ettirdi.

Ham petrol fiyatlarının son 9 ayın dip seviyesini görmesi araç sahiplerinde indirim beklentisini oluşturdu. Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarına indirim beklentisinin yanında kurdaki dalgalı seyir ise akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.  Güne 84,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,01 Dolar'dan işlem görüyor. 

İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti. 20 Eylül’de petrol fiyatı ise 92 dolardı.

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