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Aralarında tanıdık isimler de var... Yüzlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Aralarında tanıdık isimler de var... Yüzlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, 332 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi

HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi. Kararlar arasında dikkat çeken bir atama oldu. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Savcı Ahmet Çolak’ın görev yeri değişti.

Savcı Çolak, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Savcı Ahmet Çolak, Dilan ve Engin Polat davasının savcısıydı. Çolak ayrıca 21 Mayıs 2021’de ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla dava açmıştı.

Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Etiketler hsk hakim savcı görev yeri atama HSK kararları
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