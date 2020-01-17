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  3. 17 Ocak 2020 07:42

Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili görevden uzaklaştırma kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolog Merve Kaçmış'ın mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve bazı personellerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili görevden uzaklaştırma kararı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış’ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır’da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış’a bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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DHA

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