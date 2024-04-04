Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan

Bu sabah Artvin-Erzurum kara yolunda bir heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından kaya parçaları yola düştü.

Artvin-Erzurum kara yolunun 1'inci kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı kayalar yola düştü. Toprağın da yola sürüklendiği heyelanda, kara yolundan araç geçmemesi olası faciayı önledi. Ulaşıma kapanan yolda Karayolları ekipleri temizleme çalışması başlattı.

Kaya ve toprak kaymasının belli aralıklarla sürmesi nedeniyle ekiplerin müdahale edemediği güzergahta yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Bu sırada heyelan anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yol, tek şeritten kontrollü trafiğe açılırken, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, temizleme çalışmaları sürüyor.