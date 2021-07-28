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Arzu Sabancı: ''Ülkemde mülteci istemiyorum''

Arzu Sabancı: ''Ülkemde mülteci istemiyorum''

Arzu Sabancı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla “Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale dur de. Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı” dedi.

Mülteci tartışmasına Arzu Sabancı da katıldı. Sabancı, Instagram hesabından mülteci karşıtı paylaşımda bulundu. Sabancı, “Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale dur de” dedi.

“Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale dur de” diyen Sabancı, “Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı” diye yazdı.

Etiketler arzu sabanc ülkemde mülteci istemiyorum mülteci Türkiye suriyeli afgan
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