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Aşı yaptırmayan öğretmenden acı haber

Aşı yaptırmayan öğretmenden acı haber

Nevşehir'de bir lisede öğretmenlik yapak 45 yaşındaki Hasan Ali Y., koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Y.'nin aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Nevşehir'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Y., 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan Y., evinde karantinaya alındı.

5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan bir çocuk babası Y., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Y., 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Y.’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

Etiketler nevşehir lise öğretmen koronavirüs
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