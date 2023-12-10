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Aşırı yağış sonrası köprüde göçük meydana geldi

Aşırı yağış sonrası köprüde göçük meydana geldi
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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taşırken, Koşar mahallesinde bulunan köprüde ise göçük meydana geldi.

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle kırsal bölgelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir’de sel oluşurken, Yazıhan ilçesi Koşar mahallesinde taşan dereler nedeniyle bazı köprülerde göçükler meydana geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise bölge için sağanak yağış uyarısını yineleyerek meydana gelebilecek sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar(kuvvetli rüzgarlar sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Etiketler köprü göçük yağış
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