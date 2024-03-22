Aşk yaşadığı kayınbiraderini öldüren kadının cezası belli oldu

Bafra ilçesinde, geçen yıl aşk yaşadığı kayınbiraderini, başkasına duyduğu aşk nedeniyle öldüren kadın, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 4 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Nehri Sedde yolunda meydana geldi. Bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz yatan erkeği fark edip, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma, ölen kişinin cebinden çıkan kimlikle, adının Murat B. olduğunu belirledi.

Sağlık görevlileri, B.'ın pompalı tüfekle vurulup hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğunu tespit etti. Jandarmanın incelemesinde, olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, B.'ı öldürdüğü iddia edilen, kardeşinin eşi Şehri B.'ı gözaltına aldı.

"İLİŞKİMİZ VARDI"

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri B., verdiği ifadede, "Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Murat'ın kardeşi yani benim eşim cezaevine girdikten sonra ilişkiye yeniden başladık. Murat'la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de onu vurdum" dedi.

Şehri B., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla Şehri Bahar hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanık, yaptığı son savunmada pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, savunmanın ardından kararını açıkladı. Şehri B., 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.