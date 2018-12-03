Gezici Araştırma Şirketi son anketini açıkladı !
Gezici Araştırma Şirketi son anketini açıkladı !
Telefon alacaklara müjde ! iPhone'a büyük indirim geldi
Telefon alacaklara müjde ! iPhone'a büyük indirim geldi
Bakan Soylu'dan Suriyeliler hakkında flaş açıklama
Bakan Soylu'dan Suriyeliler hakkında flaş açıklama
HSK karar verdi ! Yeni mahkemeler kuruldu
HSK karar verdi ! Yeni mahkemeler kuruldu
On Numara sonuçları belli oldu ! İşte numaralar
On Numara sonuçları belli oldu ! İşte numaralar
Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 kişi yaralandı
Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 kişi yaralandı
Sürücülere müjde ! Otogaza büyük indirim
Sürücülere müjde ! Otogaza büyük indirim
AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak ?
AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Aralık 2018 22:34

Askerde tartışma yaratan görüntü

Sivas'taki bir askeriyede çekilen görüntüler sosyal medyada olay yarattı.

A+ A-

Sivas'taki askeriyede çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Rütbeli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak, "Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" diyen MHP Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği ortaya çıktı.
 
Rütbeli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği ortaya çıktı.

Askeriyede acemi erlere yaptırılan talim esnasında MHP'li Bucak'a selam gönderilen bir video ortaya çıktı.

Videodaki konuşmalardan Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı'nda çekildiği anlaşılan görüntülerde rütbeli bir asker koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görülüyor.

Karar gazetesinin paylaştığı görüntülerde hizalı yürüyüş ve sayma çalışması yaptıran rütbeli asker, daha sonra erlere emir vererek Bucak'a selam gönderiyor: "Selam olsun Fatih Bucak."

MHP'DEN ADAY OLDU

Daha önce AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan Bucak Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, MHP tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkan adayı yapılmıştı.

BUCAK: BİZ SEÇİME DEĞİL ÖLMEYE GELİYORUZ

Adaylığıyla ilgili yerel bir televizyon kanalına konuşan Bucak, "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

acemi er , aday , sivas , mhp , fatih bucak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM