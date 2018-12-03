Askerde tartışma yaratan görüntü

Sivas'taki askeriyede çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Rütbeli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak, "Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" diyen MHP Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği ortaya çıktı.



Rütbeli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği ortaya çıktı.

Askeriyede acemi erlere yaptırılan talim esnasında MHP'li Bucak'a selam gönderilen bir video ortaya çıktı.

Videodaki konuşmalardan Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı'nda çekildiği anlaşılan görüntülerde rütbeli bir asker koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görülüyor.

Karar gazetesinin paylaştığı görüntülerde hizalı yürüyüş ve sayma çalışması yaptıran rütbeli asker, daha sonra erlere emir vererek Bucak'a selam gönderiyor: "Selam olsun Fatih Bucak."

MHP'DEN ADAY OLDU

Daha önce AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan Bucak Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, MHP tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkan adayı yapılmıştı.

BUCAK: BİZ SEÇİME DEĞİL ÖLMEYE GELİYORUZ

Adaylığıyla ilgili yerel bir televizyon kanalına konuşan Bucak, "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.