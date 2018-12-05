Askerlerin tartışma yaratan videosu için soruşturma başlatıldı

Asker koğuşunda rütbeli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak, "Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" diyen MHP Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tartışmalara neden oldu.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta bulunan bir askeri birlikte çekilen videoyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018'de Kars'ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

FATİH BUCAK KİMDİR ?



Fatih Bucak, 7 Temmuz 1968 yılında Siverek’de doğmuştur. 5 çocuklu bir ailenin oğludur. Yükseliş Koleji ve Gazi Üniversitesi mezunudur. 5 Yaşında Siverek’ten Ankara’ya taşınmışlar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi ekonomi bölümü okumuştur. Babası Mehmet Celal Bucak, Adalet Partisi’nden 2 dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı.Fatih Bucak’ın ilk evliliğinden Simirna Bucak ve ikinci evliliğinden Mehmet Celal Bucak adında oğlu dünyaya geldi. 1979 yılında babasının Bucak aşireti reisi olduğu zamanlarda terör örgütü PKK tarafından saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştır. Ekonomiş ve aynı zamanda Urfa’nın önde gelen iş adamlarından olan Mehmet Bucak, çiftçilik ve tarımla da uğraşır. Bir süre Şanlıurfaspor Kulüp Başkanlığı da yapmıştır. 2015 yılında Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı, ardından Kasım 2015’de AK Parti’den aday adayı olmuştur.