Atama kararları Resmi Gazete'de!

Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun ve İbrahim Hilmi Karslı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü görevden alındı. Başkanlıkta Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler ve Ahmet İshak Demir atandı. Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hüseyin Demirhan, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Metin Akbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ensari Yentürk, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Hamza Bayram, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Sinan Kazancı, Strateji Geliştirme Başkanlığına Halit Güldemir, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mehmet Arslan, 1’inci Hukuk Müşavirliğine Ertuğrul Coşkun ve İstanbul İl Müftülüğüne Emrullah Tuncel atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak; Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz ve Lokman Arslan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak ise Dr. Fatih Mehmet Aydın ve Tahir Tural atandı.

Karara göre Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Eda Yiğit getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise açık bulunan İş Müfettişliğine Ahmet Erdaş atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına Vergi Müfettişleri Ali Onay, Fatih Demirkıran ve İbrahim Ayyıldız, Vergi Başmüfettişliğine yükseltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Aliağa Bölge Liman Başkanlığına Günhur Şanlı, Antalya Bölge Liman Başkanlığına ise Mustafa Ergüven atandı.

