  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Atatürk filminin yayınlanacağı platformlar belli oldu

Atatürk filminin yayınlanacağı platformlar belli oldu

Güncelleme:

Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği başrolünde Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı Atatürk filminin yayınlanacağı platformlar açıklandı.

Disney Plus, ABD Ermeni Ulusal Komitesi’nin ‘Atatürk’ filminin yayınlanmaması içim yaptığı provokatif paylaşımların ardından filmi yayından kaldırma kararı almıştı.

Filmin hangi platformda yayınlanacağını ise gazeteci Fatih Altaylı duyurdu.

"Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor." diyen Altaylı, filmin yayınlanacağı platformun da 1 değil 2 olduğunu belirterek. Diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek." ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya’da da gösterim için görüşmelerin sürdüğünü belirten Fatih Altaylı "yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

 

Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler Atatürk dizi film Atatürk dizisi disneyplus disney plus disney+ disney + amazon fatih altaylı netflix
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sular çekildi, cesetler ortaya çıktı! Uydu görüntüleri felaketi gözler önüne serdi
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın
Yasak aşk camda bitti! Yardımına itfaiye yetişti
İslam Memiş altın ve dolar için tarih vererek uyardı
Nisa Bölükbaşı sonunda sessizliğini bozdu
4 siyasi partiden Ebrar Karakurt'a ret!
Bakan Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!
Böcekler depremzede ailenin vücutlarını istila etti
Emekliye tek seferlik 3'üncü ikramiyede rakam belli oldu
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ek zam geldi