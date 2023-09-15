Atatürk filminin yayınlanacağı platformlar belli oldu

Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği başrolünde Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı Atatürk filminin yayınlanacağı platformlar açıklandı.

Disney Plus, ABD Ermeni Ulusal Komitesi’nin ‘Atatürk’ filminin yayınlanmaması içim yaptığı provokatif paylaşımların ardından filmi yayından kaldırma kararı almıştı.

Filmin hangi platformda yayınlanacağını ise gazeteci Fatih Altaylı duyurdu.

"Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor." diyen Altaylı, filmin yayınlanacağı platformun da 1 değil 2 olduğunu belirterek. Diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek." ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya’da da gösterim için görüşmelerin sürdüğünü belirten Fatih Altaylı "yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesindeki yazısının tamamı için...