Atatürk stadyumları millet bahçesi oluyor

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın ve Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi arazisinin millet bahçesine dönüştürüleceğinin açıklanmasının ardından, adında Atatürk olan 7 stadyum da millet bahçesine çevriliyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre TOKİ Başkanvekili Sami Er, Meclis KİT Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, “Millet bahçesi projesi kapsamında 18 ilde 22 millet bahçesi yapıyoruz. Bu bahçeler eski stadyumların yerine yapılacak” dedi. Millet bahçelerinin; Batman, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon (2) Sakarya ve Diyarbakır'da olacağı açıklandı.

YEDİ ATATÜRK STADYUMU

Millet bahçesine çevrilecek statların 7'si “Atatürk” adını taşıyor. Böylelikle Bursa Atatürk, Eskişehir Atatürk, Diyarbakır Atatürk, Giresun Atatürk, Hatay Atatürk, Konya Atatürk ve Sakarya Atatürk Statları millet bahçesine dönüşecek ve Atatürk'ün adı da silinmiş olacak. 18 ilde yapılacak millet bahçelerinin 16'sı da eski statların yerine konulacak. Stadyumdan millet bahçesine dönüştürülmesi öngörülen stadyumlar şöyle: Bursa Atatürk Stadı, Diyarbakır Atatürk Stadı, Eskişehir Atatürk Stadı, Konya Atatürk Stadı, Giresun Atatürk Stadı, Hatay Antakya Atatürk Stadı, Sakarya Atatürk Stadı, Samsun 19 Mayıs Stadı, Malatya İnönü Stadı, Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Trabzon Akçaabat Fatih Stadı, Trabzon Avni Aker Stadı, Adana 5 Ocak Stadyumu, Batman 16 Mayıs Stadı, Gaziantep Kamil Ocak Stadı.