Buz gibi soğuklara mola ! Sıcaklıklar 4 dereceye kadar ısınacak
Buz gibi soğuklara mola ! Sıcaklıklar 4 dereceye kadar ısınacak
Konya'dan kahreden şehit haberi
Konya'dan kahreden şehit haberi
Vergi rekortmeni iş adamı gözaltında
Vergi rekortmeni iş adamı gözaltında
Facebook’a 10 milyon euro para cezası
Facebook’a 10 milyon euro para cezası
AK Parti'de sürpriz istifa ! O isim istifa etti
AK Parti'de sürpriz istifa ! O isim istifa etti
Gece kulübünde korkunç olay: 6 ölü, 100 yaralı
Gece kulübünde korkunç olay: 6 ölü, 100 yaralı
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Üniversiteyi yasa boğan ölüm ! Herkes oraya koştu
Üniversiteyi yasa boğan ölüm ! Herkes oraya koştu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Aralık 2018 09:27

Atatürk stadyumları millet bahçesi oluyor

Meclis KİT Komisyonu’nda konuşan TOKİ Başkanvekili Sami Er, “18 ilde 22 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlar, eski statların yerine olacak” dedi.

Atatürk stadyumları millet bahçesi oluyor
A+ A-

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın ve Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi arazisinin millet bahçesine dönüştürüleceğinin açıklanmasının ardından, adında Atatürk olan 7 stadyum da millet bahçesine çevriliyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre TOKİ Başkanvekili Sami Er, Meclis KİT Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, “Millet bahçesi projesi kapsamında 18 ilde 22 millet bahçesi yapıyoruz. Bu bahçeler eski stadyumların yerine yapılacak” dedi. Millet bahçelerinin; Batman, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon (2) Sakarya ve Diyarbakır'da olacağı açıklandı.

YEDİ ATATÜRK STADYUMU

Millet bahçesine çevrilecek statların 7'si “Atatürk” adını taşıyor. Böylelikle Bursa Atatürk, Eskişehir Atatürk, Diyarbakır Atatürk, Giresun Atatürk, Hatay Atatürk, Konya Atatürk ve Sakarya Atatürk Statları millet bahçesine dönüşecek ve Atatürk'ün adı da silinmiş olacak. 18 ilde yapılacak millet bahçelerinin 16'sı da eski statların yerine konulacak. Stadyumdan millet bahçesine dönüştürülmesi öngörülen stadyumlar şöyle: Bursa Atatürk Stadı, Diyarbakır Atatürk Stadı, Eskişehir Atatürk Stadı, Konya Atatürk Stadı, Giresun Atatürk Stadı, Hatay Antakya Atatürk Stadı, Sakarya Atatürk Stadı,  Samsun 19 Mayıs Stadı, Malatya İnönü Stadı, Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Trabzon Akçaabat Fatih Stadı, Trabzon Avni Aker Stadı, Adana 5 Ocak Stadyumu, Batman 16 Mayıs Stadı, Gaziantep Kamil Ocak Stadı.

 

Sözcü

atatürk stadyumu , milet bahçesi , atatürk stadyumları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM