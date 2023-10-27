  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Atatürk'e ''geçmiş'', Erdoğan'a ''gelecek'' denilen billoard tepki çekti

Atatürk'e ''geçmiş'', Erdoğan'a ''gelecek'' denilen billoard tepki çekti

Atatürk'e ''geçmiş'', Erdoğan'a ''gelecek'' denilen billoard tepki çekti
Güncelleme:

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "mazi" (geçmiş), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ''ati'' (gelecek) yazan bu görseller tepki çekti.

Türkiye, Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan bir afiş gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok il ve ilçede hem posterler ile hem de meydanlara kurulan dijital ekranlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zamanında çekilen fotoğrafı posterin bir tarafına konularak diğer tarafına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle olan fotoğrafı konuldu ve üzerine de Erdoğan’ın zaman zaman kullandığı “Maziden Atiye” (Geçmişten Geleceğe) sözü yerleştirildiği görüldü.

Etiketler recep tayyip erdoğan Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyet 100'üncü yıl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TCMB'nin faiz kararı sonrası asgari ücret tahmini değişti
Dolar'dan yeni güne yeni rekor, altın da yükselişe geçti
18 yıldır doğalgazı bedava kullanan aile hayatının şokunu yaşadı
Atatürk fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaşan 3 liseli gözaltında
Çin ve ABD savaş uçakları havada karşı karşıya geldi
Asansör faciası sonrası KYK müdüründen skandal sözler
İstanbul'da kiracı ile emlakçı arasında satırlı zam kavgası
MasterChef'e damgasını vuran tehdit! Sinirler bir anda gerildi
Aleyna Tilki az kalsın Adnan Oktar'ın kedicik olacakmış
İşte 100 yaşındaki Cumhuriyet'in asırlık tanığı 10 kadın