Atatürk'e ''geçmiş'', Erdoğan'a ''gelecek'' denilen billoard tepki çekti

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "mazi" (geçmiş), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ''ati'' (gelecek) yazan bu görseller tepki çekti.

Türkiye, Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan bir afiş gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok il ve ilçede hem posterler ile hem de meydanlara kurulan dijital ekranlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zamanında çekilen fotoğrafı posterin bir tarafına konularak diğer tarafına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle olan fotoğrafı konuldu ve üzerine de Erdoğan’ın zaman zaman kullandığı “Maziden Atiye” (Geçmişten Geleceğe) sözü yerleştirildiği görüldü.